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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر .. الأهلي يتفوق بهدف على إنبي في الشوط الأول

معلول يحرز هدف الأهلي
معلول يحرز هدف الأهلي

تفوق الأهلي على إنبي بهدف في الشوط الأول،في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

 

تشكيل الأهلي

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

 

الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو


بينما مقاعد البدلاء كالآتي: مصطفى شوبير - كريم الدبيس - أحمد نبيل - أكرم توفيق - محمود كهربا - أحمد عبد القادر - محمد كريستو - إمام عاشور - طاهر محمد.

كأس مصر .. الأهلي يتفوق بهدف على إنبي في الشوط الأول

إمام عاشور وكهربا على مقاعد بدلاء الأهلي أمام إنبي

ويدخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
 

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.
خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، سيف الخشاب وعلي فوزي.
خط الوسط: مروان داوود، أحمد العجوز، محمد حمدي وزياد كمال.
خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد جمال.


ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن سمير، أحمد يوسف، محمد حامد، أحمد أوفا، عبد الرحمن عماد، مودى ناصر، مصطفى دويدار وأحمد نادر.

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