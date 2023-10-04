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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة المعاشات بـ الصحفيين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر | صور

صدى البلد

عقدت مساء اليوم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، صالون تواصل الأجيال تحت عنوان: "الصحافة بين جبهة أكتوبر النصر وجبهة الوعي"، احتفالا بانتصارات اكتوبر.

ورحب  أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المعاشات بجميع الحضور بالندوة .

واستضاف  الصالون عددًا من رواد المهنة الذين قاتلوا بالقلم على جبهة حرب تحرير سيناء، أكتوبر 1973، وأبطال من المقاتلين أصحاب البطولات من قواتنا المسلحة، للاستفادة من دروس وروح انتصار أكتوبر في مواصلة القتال على جبهة الوعي والتنوير.

وأضاف عبدالمجيد: استضاف الصالون  اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان،  واللواء ماجد شحاته أحد أبطال المجموعة 139 صاعقة، والبطل رقيب مُقاتل محمد المصري دمر 27  دبابة، في مواجهات مع العدو .

ومن كبار المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، عميد المحررين العسكريين، والكاتب الصحفي عبدالله حسن الذي شارك في الحرب مُقاتل ومراسل صحفي، والزملاء المحررين العسكرين بالمؤسسات الصحفية.

ويعقد الصالون شهريًا، بهدف التواصل بين أجيال مهنة الصحافة، ونقل خبرات الأساتذة الرواد إلى الأجيال التالية.

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