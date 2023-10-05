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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: مبادرة بالتنسيق مع "المركزي" لتوفير سلع مخفضة..وتطهير مخرات السيول بالمنطقة الجنوبية

مبادرة بالتنسيق مع
مبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير سلع مخفضة

بحثت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، آليات إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والتجار والصناع ووزارة التموين، والتي ستسهم بشكل كبير في تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 20% عن أسعارها الحالية.


ولفتت إلى أن المبادرة تشمل السلع الاستراتيجية، على رأسها السكر والزيت والأرز والدقيق وغيرها؛ وستؤدي إلى ضبط آليات العرض والطلب في السوق وزيادة المعروض من السلع، وتشمل السلاسل التجارية الكبري والمحلات حتى يتم توفير السلع الاستراتيجية بشكل مستمر وليس لفترة مؤقتة.


جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته نائب المحافظ اليوم في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع رؤساء احياء المنطقة لمتابعة التوجيهات، وبحث مستجدات الأعمال فيما يخص عدد من الملفات الهامة التي تمس حياة المواطنين بمختلف أحياء المنطقة، والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.


وجرت مناقشة عدة اقتراحات بناءة لآليات تطبيق هذه المبادرة وتوفيرها بشكل فعال بأحياء المنطقة الجنوبية خاصة في الأماكن الملحة والأكثر احتياجا مع تكثيف الحملات اليومية والرقابة الدورية على الأسعار والتأكد من جودة المعروضات والسلع على أن يتم تحديد لقاءات دورية بالمنطقة مع مستثمري السلاسل التجارية ليتعاون الجميع في أحداث نقلة نوعية في معدلات الأسعار؛ منعا للجشع وعدم التلاعب في مقدرات واقوات الشعب.


وتناول اللقاء - كذلك - عدة موضوعات على رأسها بحث مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المنطقة خلال العام المالي الجديد 2023 / 2024 لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، واستغلال الاعتمادات المالية المقررة الاستغلال الأمثل بمشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع والانارة وتحسين البيئة .


وأكدت نائب محافظ القاهرة أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والإسراع في أعمال الطرح والتعاقدات والإسراع في أعمال البت المالي والفني لسرعة بدء الأعمال على أرض الواقع، مشيرة إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التطوير الجاري والمشروعات بصورة مستمرة وعدم التأخير في تنفيذها .


كما تخلل اللقاء مناقشة عدة ملفات أخرى منها تكثيف الحملات اليومية والدورية سواء لرفع الاشغالات ومخالفات الباعة الجائلين بالشوارع وبمحيط المدارس والمستشفيات إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة وشركات النظافة بشن حملات للنظافة؛ لتنطلق من أحياء المنطقة الجنوبية بمتابعة مباشرة من نائب محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء، كل في نطاقه، بالتعاون مع فريق المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبيةـ إلى جانب إزالة العوائق وتطهير مخرات السيول، التي توجد بنطاق عدة أحياء بالمنطقة؛ استعدادا لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار بالتعاون مع الري.


وشددت نائب المحافظ، على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لتقديم شتى الخدمات للمواطن والاستجابة السريعة والتواصل المباشر والمستمر من رؤساء الأحياء وسكرتيري العموم لحل المشكلات واحداث تغيير ملموس للأفضل ليشعر به المواطن، منوهة إلى إعداد وتجهيز عدة قوافل طبية لتقديم خدماتها في العديد من المناطق المستهدفة والإكثر احتياجا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .


حضر اللقاء: اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة والعميد ماجد فوزي المشرف على متابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديرو المتابعة الميدانية والادارية والطرق والتخطيط والمالية والمجالس والمؤتمرات وعدد من التنفيذيين .

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