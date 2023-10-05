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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: احتفال نصر أكتوبر 2023 مختلف وفيه تكريم لكل القادة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين الكاتب الصحفي، إن هناك مرشحين ليس لديهم حملات إنتخابية حقيقية، مؤكداً أن غالبية الذين يذهبون للتصويت في الصناديق الانتخابية ليس لهم حسابات على منصات التواصل.

احتفال اليوم بمناسبة مرور 50 سنة على نصر أكتوبر كان مختلف

وأضاف عماد الدين حسين خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc masr"، أن  الأوضاع الاقتصادية سيكون لها تأثيرها على نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات.


وأشار  الكاتب الصحفي إلى، أن احتفال المصريين بمناسبة مرور 50 سنة على نصر أكتوبر كان مختلف وفيه تكريم لكل القادة الكبار.

 

انتخابية منصات التواصل مرشحون الصناديق الأنتخابية نصر اكتوبر الأوضاع الاقتصادية

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