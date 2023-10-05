رسميا.. مونديال 2030 في ضيافة المغرب وإسبانيا والبرتغال|فيديو

قال الإعلامي شريف عامر، إن الإتحاد الدولي لكورة القدم أعلن أن كأس العالم 2030، سوف يتم في ثلاث دول، هما: المغرب و إسبانيا و البرتغال.

شريف عامر: 3 دول هم من يستضيفوا المباريات الخاصة بكأس العالم



وأضاف شريف عامر خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن المغرب و إسبانيا و البرتغال هم الدول التي سوف تستضيف المباريات الخاصة بكأس العالم 2030.

شريف عامر: المغرب و إسبانيا و البرتغال قدموا ملف مشترك

وتابع شريف عامر:" المغرب و إسبانيا و البرتغال قدموا ملف مشترك"

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LchOZ54n3O8&fbclid=IwAR03kEhbxHDpQnnJgWMzyYWh69rhULJm3xoEFAngIVFn-R4WvlxXyTSgFYA