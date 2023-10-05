مكالمة هاتفية صادمة.. سيدة إنجليزية تعثر على قطتها الغائبة لمدة 11 عاما

بعد 11 عاما عادت قطة لصاحبتها السيدة الانجليزية بعد مكالمة هاتفية صادمة.



وتلقت السيدة سيان سيكستون البالغة من العمر 43 عامًا، مكالمة هاتفية من طبيب بيطري عجوز في بلدة أخرى ليخبرها أن قطتها المفقودة قد تم إحضارها من قبل زوجين كانا يطعمانها لسنوات - دون أن يدركا أن لديها مالكًا وفق اندبندنت البريطانية.

ذهبت سيكستون من كيرفيلي إلى بونتيبريد في جنوب ويلز بعد عام من اختفاء ديزي منذ أكثر من عقد من الزمن، وتقول إنها "بحثت عنها لعدة أشهر"، حيث كانت تضع الملصقات وتهز الطعام وتنادي عليها.



وتقول: "لقد كان الأمر عاطفيًا حقًا عندما رأيتها للمرة الأولى". "لقد أحزنني رؤية الحالة التي كانت عليها. كانت تعطس وتصدر صفيرًا. قذرة وقذرة تماما وكان كل فروها متشابكا.

قيل للسيدة سيكستون أن الزوجين كانا يطعمان ديزي لسنوات، لكن عندما لاحظا أن حالتها تتدهور بسرعة، خشيا أنها لن تتحمل شتاء آخر. بعد ذلك، أحضروها إلى عيادة كيرفيلي البيطرية، وقام الموظفون في العيادة بفحص ديزي بحثًا عن شريحة دقيقة وتمكنوا من الاتصال بالسيدة سيكستون.