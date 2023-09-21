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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الجوازة باظت| العجوز البريطانية تنقلب على الشاب المصري وتستبدله بـ قطة .. والسبب مفاجئ

محمد وإيريس
محمد وإيريس

امرأة بريطانية تبلغ من العمر 80 عاماً تدعى إيريس جونز وقعت في غرام شاب مصري يبلغ من العمر 34 عاماً يسمى محمد إبراهيم رغم أنه قد سبق له الزواج.

حب من الانترنت 

تزوج محمد من البريطانية بالفعل في العام 2022 بعد محادثات على الإنترنت استمرت خمسة شهور، وفي رحلتها الأولى إلى القاهرة وبعد شهر واحد فقط تزوجا في القاهرة سافر بعدها محمد إلى بريطانيا للعيش رفقة إيريس. 

وظهر الزوجان في برنامج تلفزيوني محلي ليرويا قصة الحب التي يعيشانها، لكن الزواج بينهما لم يدم سوى عامين فقط وسرعان ما نشب خلاف بينهما.

سبب الخلافات 

ونشرت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية تقريراً كشفت فيه عن أسباب الخلافات بين الجدة الثمانينية والشاب الثلاثيني التى تطورت مؤخراً ووصلت لحد الانفصال، وأصبحت السيدة البريطانية تسعى إلى ترحيله من البلاد،  واتهمته بالسطو على أكثر من 25 ألف جنيه استرليني من أموالها.

وأضافت  "ديلي ميرور" أن السيدة إيريس قامت بطرد طليقها محمد إبراهيم من المنزل في يونيو الماضي واستبدلته بقطة بنغالية تدعى "تيبس".

الزوجة طالبت بترحيل محمد

وبحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية تقول إيريس: "أشعر بالانتهاك والغباء، اعتقدت أن هذا لن يحدث لي أبداً، لكنه حدث بالطبع". 

وأضافت: "لقد حذرني البنك، وحذرتني الشرطة، وحذرتني عائلتي وأصدقائي، لكنني لم أستمع، لقد أعماني الحب، إنه لا يستحق تأشيرة دخول إلى بريطانيا بسبب الطريقة التي عاملني بها، أنا قلقة من أنه قد يفعل الشيء نفسه مع شخص آخر".

وتُظهر البيانات المصرفية التي اطلعت عليها "ديلي ميرور" أن إيريس أرسلت لمحمد تحويلات بلغ مجموعها أكثر من 25 ألف جنيه إسترليني بعد قدومه إلى بريطانيا .

وطلبت إيريس من وزارة الداخلية رفض طلب طليقها تمديد تأشيرة بقائه.

وتضيف إيريس: "أعلم أنه لكي تقوم وزارة الداخلية بترحيله، يجب أن يحدث الطلاق بيننا، لكن القول أسهل من الفعل، أنا مفلسة، لأنه استولى على كل أموالي".

هل تنصف قوانين بريطانيا محمد ؟

وتنص القوانين في بريطانيا على أنه إذا كانت تأشيرتك مبنية على علاقتك الزوجية، فيجب عليك إخطارهم في حالة الطلاق أو الانفصال، ولكن لا يزال بإمكان حامل التأشيرة التقدم بطلب للتمديد أو للعيش بشكل دائم في بريطانيا.

وتقول إيريس: "تأشيرة الزواج التي يحملها يحل موعد تجديدها في 14 نوفمبر، لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. وهو لا يريد العودة إلى مصر، لقد كان يستخدمني للهروب من هناك".


ونفى محمد إبراهيم ادعاءات إيريس، وقال لجريدة "ديلي ميرور" إن ادعاءاتها "كاذبة".

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