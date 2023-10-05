أخبار الفن.. عمر كمال يبدأ جولة غنائية في السعودية.. تفاصيل حفلة محمد رمضان وبلاك تيما بأسوان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
جومانا مراد تعلن عن موعد حفلة موسيقية لمحمد رمضان وبلاك تيما بأسوان
اعلنت الفنانة جومانا مراد عن إحياء حفلا غنائيا جديدا لمحمد رمضان وبلاك تيما بمناسبة احتفالات أكتوبر في أسوان، وذلك يوم الجمعة المقبل،الموافق 6 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساء.
أسبوع حفلات.. عمر كمال يبدأ جولة غنائية في السعودية
يستعد المطرب عمر كمال لجولة غنائية لمدة أسبوع بالسعودية ، يبدأها فى جدة حيث يحيى أولى حفلات هذه الجولة يوم 8 من شهر أكتوبر الحالي.
عظيم الشرف| أمير طعيمة يكشف عن مشاركته فى أوبريت حفل نصر أكتوبر
أعرب الشاعر أمير طعيمة عن سعادته البالغة بمشاركته فى الأوبريت الختامي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عام على حرب أكتوبر المجيدة.
الأمير أباظة: الإسكندرية دائماً مصدر الفن والإبداع وعلينا دعم المعهد العالي للسينما
أُقيم على هامش الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، حفل تخرج طلبة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، الدفعة التي تحمل اسم الفنان المهندس محمود محسن مهندس ديكور بالأكاديمية