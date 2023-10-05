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رئيس التحرير
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فن

الأمير أباظة: الإسكندرية دائماً مصدر الفن والإبداع وعلينا دعم المعهد العالي للسينما

صدى البلد

أُقيم على هامش الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، حفل تخرج طلبة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، الدفعة التي تحمل اسم الفنان المهندس محمود محسن مهندس ديكور بالأكاديمية، بحضور الناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، وعميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية الدكتور هشام جمال، ورئيس أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة.

قدمت الحفل الإعلامية بقناة الإسكندرية ميادة أحمد، وبدأ الدكتور هشام جمال، أول عميد للمعهد العالي للسينما، كلمته بالترحيب بالجمهور الحضور للمشاركة بتخريج أول دفعة من الأكاديمية، وقال إن هذا ليس مجرد حفل تخرج، ولكنه حلم تحول لحقيقة نرحب فيه بجيل جديد من المبدعين من مدينة الإبداع مدينة الإسكندرية.

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كما قدم خالص الشكر لرئيس المهرجان الأمير أباظة، لاحتضانه هذه المناسبة من تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية، وأيضًا قدم له التهنئة لنجاح الدورة الـ39 الجارية من المهرجان، وتمنى له التوفيق والنجاح دائما.

واختتم كلمته بدعوة الخريجين من الطلبة الذين أصبحوا زملاء الأن، أن ينطلقوا لغرس قيم بناءة، ويساهموا في بناء وطنهم الغالي، كما قدم خالص الشكر لأعضاء هيئة التدريس على مجهودهم وأيضًا الهيئات المعاونة.

ومن جانبها عبرت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها لمشاركة صرح فني كبير مثل المعهد العالي للسينما بفرعه في الإسكندرية بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وأكدت أن الأكاديمية ستظل منارة الفن.

وصرحت جبارة بأن يكفي أن هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية تحمل اسم النجمة إلهام شاهين وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت الشكر لرئيس المهرجان للمساهمة في حفل تخريج أول دفعة من الأكاديمية.

وفي مفاجأة أسعدت الطلاب الخريجين كثيرا، عرض رئيس مهرجان عين السينمائي، مفاجأة بإنتاج ثلاثة أفلام قصيرة لهذه الدفعة، بشرط أن تكون أفلام مميزة للمشاركة في المهرجانات الخارجية، ويجب اختيار السيناريو القوي فهو العمود الفقري للعمل، وترك لرئيس الأكاديمية معايير اختيار الأفلام المختارة.

فيما أكد الأمير أباظة  أن مدينة الإسكندرية هي مصدر الإبداع والفن، ومهرجان الإسكندرية السينمائي صامد ضد أي تحديات تقابله ومستمر، فيجب علينا أن نكمل مسيرة الفن لذلك واجب علينا دعم الفرع الجديد من الأكاديمية في الإسكندرية، وتمنى التوفيق والنجاح لأول دفعة من الأكاديمية ودعاهم لتكملة مسيرة الفن بجميع أنواعه الذي بدأ من الإسكندرية.

وتعبيرا عن الحب والامتنان للاب الروحي للأكاديمية، عرض الطلاب فيلم وثائقي من إعدادهم يحمل اسم "سنوات الحب والعطاء" وفاءاً للدكتور محمود محسن الذي تحمل اسمه الدفعة الأولى من الأكاديمية.

وقدم الناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، تكريم خاص من إدارة المهرجان للدكتور غادة جبارة رئيس الأكاديمية، ومن جانبها أيضا قدمت الدكتورة غادة جبارة تكريم خاص لرئيس المهرجان.

وقدم الطلاب خالص الشكر لأعضاء هيئة التدريس لجهودهم طوال الـ4 سنوات، وخاصة الدكتور محمود محسن الذي يُعد الأب الروحي للأكاديمية قدموا له خالص التقدير والحب، وأكدت الطالبة الأولى على الدفعة على أن الكنز في الرحلة بالطبع وليست في المركز الأول الذي وصلت له.

وبالرغم من الصعوبات إلا إننا يجب أن نتفاءل بالقادم الأجمل وتقدموا جميع الطلبة والطالبات بالشكر لرئيس المهرجان على استضافته تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية.

واختتم الحفل بتكريم الطلبة والطالبات الدفعة الأولى، قسم السيناريو وقسم المونتاج، ثم تم عرض مجموعة من أفلام الطلبة الخريجين، بحضور الفنان محمد رياض.

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