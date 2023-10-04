إلهام شاهين ومحمود حميدة .. صور جديدة لنجوم مهرجان الإسكندرية في البحر

حرص نجوم الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط على عمل رحلة بحرية ترفيهية قبل ساعات من حفل الختام.



وكان من بين هؤلاء النجوم كل من محمود حميدة وإلهام شاهين وسلوى محمد علي ومنال سلامة،

واستمتع النجوم بطقس مدينة الإسكندرية قبل ساعات من ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وسط أجواء من البهجة والصداقة الواضحة بينهم.

وشارك في الجولة البحرية كل من أمير شاهين، وإلهام صفي الدين، ونيرمين الفقي، وعدد من المكرمين من المهرجان هذا العام.

وشهدت الجولة البحرية أجواء عائلية مرحة بين إلهام شاهين وعائلتها التي حرصت على التواجد معها في الدورة التي تحمل اسمها، وحضور تكريمها في حفل الافتتاح.

تختتم الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، فعالياتها غدا الخميس، بعد انطلاقه يوم الأحد الماضي بحفل أقيم في مكتبة الإسكندرية، وشهد حضور فنيا وإعلاميا كبيرا.