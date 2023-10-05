خالد الغندور منتقدا موديست: الباب باين من عنوانه

انتقد الاعلامي خالد الغندور اداء نجم الاهلي الجديد أنتوني موديست من مباراة الاهلي أمام إنبي امس، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

و كتب الغندور عبر فيسبوك: هدف موديست النهاردة انفراد شاط الكورة برة المرمي مدافع انبي دخل الكورة جوه المرمي الصراحة محمد الشريف افضل منه ١٠٠ مرة و سيبكم من كلمة تجهيز الباب باين من عنوانه.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.