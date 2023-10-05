أوكرانيا تسقط 24 مسيرة روسية هاجمت أراضيها

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 24 من إجمالي 29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية.

ولم تقدم هيئة الأركان الأوكرانية مزيداً من التفاصيل.

من جانبه، قال مسؤول روسي ، اليوم ، إن طائرات بدون طيار أوكرانية قصفت البنية التحتية في منطقة كورسك بجنوب غرب روسيا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وكتب حاكم كورسك، رومان ستاروفويت، على التيلجرام أن هناك طائرات بدون طيار أوكرانية قامت بالهجوم على البنية التحتية في مناطق سودجانسكي وكورينفسكي وجلوشكوفسكي الليلة وانقطاع في التيار الكهربائي.



وأضاف أن فرق الطوارئ بدأت بالفعل في استعادة الكهرباء.

وتعد مدينة كورسك، نقطة اشتراك في الحدود مع منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، هي واحدة من العديد من المقاطعات الحدودية الروسية التي أبلغت عن هجمات أوكرانية شبه يومية بطائرات بدون طيار في الأشهر الأخيرة مع امتداد الحرب بشكل متزايد إلى الأراضي الروسية.