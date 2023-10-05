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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

نيفين الكيلاني: نسعى لاستثمار مفرداتنا الإبداعية المتنوعة في الاحتفاء بهذا النصر العظيم

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية ، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بعنوان «مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور»، ضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة الفنان الكبير علي الحجار، وذلك وسط حشد جماهيري كبير بمسرح السامر بالعجوزة.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التهنئة لأبناء الشعب المصري، بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أن هذا النصر العظيم سيظل شاهدًا على مدى اعتزاز المصريين بوطنهم، وتفانيهم في تقديم أرواحهم فداءً لتحرير أرضهم.  

 

وقالت وزيرة الثقافة: "نسعى لاستثمار مفرداتنا الإبداعية المتنوعة ، في الاحتفاء بهذا النصر العظيم، لتأصيل ما يحمله من قيم وطنية نفيسة، من شأنها تعزيز روح الولاء وتعميق الانتماء للوطن، لدى أبنائنا وأجيالنا المتعاقبة، وهي الرسالة السامية التي تقوم بها قوتنا الناعمة بإلقاء المزيد من الضوء صوب قراءة بناءة لتاريخنا المُفعم بكل معان العزة والوطنية والكرامة، تدفعنا نحو الحفاظ على مقدراته، والمساهمة الجادة في تنميته، لبناء جمهوريتنا الجديدة المنشودة على أسس من الوعي والإدراك لتحدياتنا الراهنة".

 


وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن الحفل يأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة لمشاركة الشعب المصري العظيم احتفالاته بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، والتي تظل رمزًا للعزة والكرامة، مؤكدًا استمرار الاحتفالات التي تُقدمها الهيئة بمواقعها بجميع المحافظات، على مدار الشهر الحالي، بفعاليات فنية وثقافية متنوعة تتناول ذكرى العبور العظيم وسير أبطاله، وتأكيدًا على دور الثقافة والفنون في تعزيز الانتماء والوعي بقيمة الوطن وتضحيات أبنائه، كما تُلقي الضوء على إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات، وعبورها نحو المستقبل، مقدمًا الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، لدعمها المتواصل لفعاليات الهيئة".

 

وقام بإحياء الحفل الفنان الكبير علي الحجار، الذي قدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه الوطنية والمتنوعة، واستهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تقديم أوبريت غنائي استعراضي بعنوان «جيش الشمس»، من إخراج الفنان هشام عطوة، وتتجسد فكرته حول تأصيل مفهوم الوحدة الوطنية، بسرد قصص أبطال حرب أكتوبر المجيدة من مختلف أقاليم مصر، كما صاحب الأوبريت تقديم مجموعة من التابلوهات الفنية لعدد من فرق الفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي: "الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج، أسوان"، وبمشاركة فرقة مصطفى حجاج الاستعراضية، إلى جانب تقديم مجموعة من المواد الفيلمية والصوتية التي تستعرض ذكريات يوم النصر وبطولات أبنائنا البواسل، حيث أُقيم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر 5000 سنة حضارة 50 سنة عبور الفنان الكبير علي الحجار مسرح السامر بالعجوزة

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