كاتب صحفي: القضاء على فيروس سي إنجاز تاريخي

قال الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، إن ملف الصحة من الملفات المهمة جدا لأى أمة، مشيرا إلى أن الأمة لا تقوم إلا على أفراد وشعب صحيح بدنيا وفكريا.

وأضاف الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الصحة والتعليم هم أساس أى أمة، ولن تتقدم أى أمة إلا اذا كان لديها تعليم جيد وأهلها لديهم صحة جيدة، لأن الصحة الجيدة تعني زيادة إنتاج.

وتابع ، أن قطاع الصحة شهد طفرة كبيرة جدا فى موضوع تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري، لافتا إلى أن موضوع القضاء على فيروس سي يعد إنجازا تاريخيا.