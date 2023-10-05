التعليم تطالب المديريات بتسجيل بيانات تابلت طلاب المرحلة الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على ضرورة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم تسجيل بيانات أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك ، مع تسجيل الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل ، وأيضاً تسجيل بيانات المبنى المدرسي .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم ، على ضرورة الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد بإستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك ، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، مع إتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً بوقف جميع أنواع التحويلات أو قبول أية طلبات خاصة بالتحويلات لصفوف المرحلة الثانوية (الأول و الثاني و الثالث الثانوي العام ).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة لمديريات التربية والتعليم ، إنه فى حالة وجود حالات ملحة يتم إرسالها عن طريق المديرية فى كشف مجمع موضح به الأسباب ورأى المديرية ، على أن يكون معتمداً من مدير المديرية ، ثم يتم إرساله إلى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للعرض على اللجنة المختصة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة حظر قبول أية تحويلات خارج هذا الإطار سواء طلبات فردية أو خلافه.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه من سيخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.