عاشق للست.. أسرار عن المصور الخاص لـ أم كلثوم وكيف أقنع كوكب الشرق لتحب التصوير؟

تحدثت الفنانة الشابة أميمة الجنايني، أسرار عن جدها الدكتور سعد سويلم المصور الخاص لـ أم كلثوم، قائلة: إن جدها فى الحقيقة كيميائي ومتخرج من كلية العلوم.

وأضافت الفنانة الشابة أميمة الجنايني، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، أن جدها كان يعشق أم كلثوم، معقبة: “كان حقيقي مجنون الست، وقام بتأليف كتاب لها، وداخله صور نادرة جدا لأم كلثوم”.

وتابعت أميمة الجنايني: “لدينا ألوفات الصور التي مضت عليها بنفسها أم كلثوم، وجدي ذهب إلى حفلة وكان ممنوع التصوير ودخل الكاميرا وصورها ورجعلها فى الإستراحة ووراها الصور وأنبهرت جدا”.