تحرك عاجل من النواب بشأن صرف أجر مقابل تدريس حصص التربية الدينية

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ، و وزير التربية و التعليم بصرف أجر مقابل تدريس حصص التربية الدينية الإسلامية والمسيحية أسوة بالأنشطة الأخرى .



و أشارت" سعيد " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد الى أنه في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنشئة جيل صحيح مسلح بكافة العلوم الحديثة ، و في ظل تطوير المناهج التعليمية لتتيح للطالب المصري التعرف علي العلوم الحديثة ، إلا و انه و الي الان لم يتم صرف أجر لحصه التربية الدينية.



بل يتم إسنادها إلي المدرسين بدون أجر ، و في ظل العجز الصارخ من المدرسين فقد تخطي مدرسي اللغة العربية نصابهم القانوني بدون أجر ! ، إلى جانب عجز بعض المدارس عن توفير مدرسين لتدريس الدين المسيحي و علي رأسهم محافظه القليوبية.



وتساءلت عضو البرلمان قائلة:" ألا ترتقي حصة الدين لحصص الأنشطة ؟! ألا يستحق أولادنا من يدرسهم الدين.

تخصيص أجر مقابل تدريس الدين أمر وجوبي في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا في العالم و بلغة وزاره التربية و التعليم فهي مادة رسوب