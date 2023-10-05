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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك عاجل من النواب بشأن صرف أجر مقابل تدريس حصص التربية الدينية

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ، و  وزير التربية و التعليم بصرف أجر مقابل تدريس حصص التربية الدينية الإسلامية والمسيحية أسوة بالأنشطة الأخرى .


و أشارت" سعيد " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد الى أنه في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنشئة جيل صحيح مسلح بكافة العلوم الحديثة  ، و في ظل تطوير المناهج التعليمية لتتيح للطالب المصري التعرف علي العلوم الحديثة ، إلا و انه و الي الان لم يتم صرف أجر لحصه التربية الدينية.


بل يتم إسنادها إلي المدرسين بدون أجر ، و في ظل العجز الصارخ من المدرسين فقد تخطي مدرسي اللغة العربية نصابهم القانوني بدون أجر !   ،  إلى جانب عجز بعض المدارس عن توفير مدرسين لتدريس الدين المسيحي و علي رأسهم محافظه القليوبية.


وتساءلت عضو البرلمان قائلة:" ألا ترتقي حصة الدين لحصص الأنشطة ؟! ألا يستحق أولادنا من يدرسهم الدين.
تخصيص أجر مقابل تدريس الدين أمر وجوبي في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا في العالم و بلغة وزاره التربية و التعليم فهي مادة رسوب 

 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب حصص التربية الدينية

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