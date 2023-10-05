برسالة رومانسية.. درة تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاركت الفنانة درة، فيديو يجمع صورها مع زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفلت بعيد ميلاد زوجها هاني سعد، برسالة رومانسية، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد للرجل الذي سرق قلبي”.

يذكر أن من آخر أعمال درة الدرامية حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يقدم حكايات منفصلة،وتتكون كل حكاية من عشر حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع. حكاية “أول السطر” بطولة: درة، عمر الشناوي، صالح عبدالنبي، ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.





ومن أهم أعمال درة ويتكون مسلسل "المتهمة" يتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعليالطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهانالتي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.