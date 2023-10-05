محافظ جنوب سيناء يؤكد على التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة بين مصر والإمارات|صور

خلال مؤتمر المرونة العالمي المنعقد بدبي

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة والتي تتميز دائما بانها ليست قائمة فقط على مشاعر الحب و الاخوة والصداقة الحقيقية بل كذلك على الفهم الواقعي والوثيق لظروف العالم والمنطقة وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة،

مشيرا إلي أن ذلك يعطي هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي في كافة المجالات دائما ما يسير على أعلى مستوى مضيفا ان الآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة و مزدهرة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ جنوب سيناء في مؤتمر المرونة العالمي المنعقد بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 5 الي 6 اكتوبر الجاري، الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي ومبادرة مدن مرنة.

وألقى محافظ جنوب سيناء الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر رحب المحافظ فيها بالفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، و"مامي ميزوتوري" ممثل الامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .



و هنأ فودة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتدشين اول مركز شرطة ذكي في صربيا مشيرا إلى ان ذلك يعكس مدى النجاح الكبير والمتميز في نقل التجربة الإماراتية الي العاصمة الصربية بلجراد بخبرات إماراتية.



وفي ختام كلمته اشار المحافظ الي ان رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا المنتدى تعتبر اصدق دليل على تجسيد رؤيته الثاقبة في مجال الحد من مخاطر الأزمات والكوارث، مؤكدا ان ذلك يرسخ مكانة امارات دبي في مجال التنمية الحضارية المستدامة.

ودعا الله ان يحفظ الامارات وشعبها ومصر وشعبها والأمة العربية جمعاء وان يوفقهم لما فيه خير ورفعة الأمة العربية.



يشار الى ان المنتدى يسلط الضوء على دور الحكومات المحلية في تعزيز مرونة المدن وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

كما ان انعقاد المنتدى سيساهم في توجيه مسار العمل الأمني والعالمي نحو أطر أكثر تنظيماً ودقة واحترافية في مجال الاستجابة للكوارث والحد من آثارها وتبني سياسات خاصة بالمرونة الحضرية.

فودة

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