عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاج وفحص 5100 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بكفر الشيخ

صدى البلد

نفذت وزارة الزراعة، قافلة بيطرية في كفر الشيخ من يوم  ٣٠ /٩/ ٢٠٢٣ حتي ٥ /١٠/ ٢٠٢٣ وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي كفر الشيخ  لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار  المربيين.

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي  لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

وصرح الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٧١٨ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٩٨٢  وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ١٠٥٥ حالة  وتم عمل ٧٠  عمليه جراحية وتم تحصين ٧٢٤ بالتحصينات الغير سيادية وتم تجريع ٦١٢ من الاغنام وتم رش ١٠٣٤ بعدد إجمالي ٥١٩٥ حاله لدي ٢٠٢٧ مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة .

IMG-20231005-WA0139
IMG-20231005-WA0139
IMG-20231005-WA0137
IMG-20231005-WA0137
IMG-20231005-WA0136
IMG-20231005-WA0136
IMG-20231005-WA0131
IMG-20231005-WA0131
IMG-20231005-WA0133
IMG-20231005-WA0133
IMG-20231005-WA0134
IMG-20231005-WA0134
IMG-20231005-WA0135
IMG-20231005-WA0135
IMG-20231005-WA0130
IMG-20231005-WA0130
IMG-20231005-WA0129
IMG-20231005-WA0129
IMG-20231005-WA0123
IMG-20231005-WA0123
IMG-20231005-WA0126
IMG-20231005-WA0126

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

حذر منه العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي

ترشيحاتنا

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

يوم حلو للأهلاوية| صعد إلى نهائي الكأس.. تألق رجال وسيدات اليد إفريقيا.. وفوز فريق السلة عربيا

سيول وتقلبات جوية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

فيفا يعلن انطلاق كأس العالم لكرة الصالات للسيدات في 2025

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

فيديو

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ