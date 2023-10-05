علاج وفحص 5100 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بكفر الشيخ

نفذت وزارة الزراعة، قافلة بيطرية في كفر الشيخ من يوم ٣٠ /٩/ ٢٠٢٣ حتي ٥ /١٠/ ٢٠٢٣ وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي كفر الشيخ لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين.

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

وصرح الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٧١٨ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٩٨٢ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد ١٠٥٥ حالة وتم عمل ٧٠ عمليه جراحية وتم تحصين ٧٢٤ بالتحصينات الغير سيادية وتم تجريع ٦١٢ من الاغنام وتم رش ١٠٣٤ بعدد إجمالي ٥١٩٥ حاله لدي ٢٠٢٧ مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة .

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