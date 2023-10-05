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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، فيما يخص الذهب، فارتفعت أسعاره اليوم، الخميس، لتنهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2016.

بينما على الجانب الآخر ومن واقع التغطية الاقتصادية ، استمرت 8 جلسات وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الماضي الذي لامسه يوم الثلاثاء، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1840.90 دولار.

 

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وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، الخميس 5 أكتوبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي : 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

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