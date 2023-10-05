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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكلية الجوية تستقبل محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر

الكلية الجوية تستقبل
الكلية الجوية تستقبل وفدا للتهنئة بالذكرى الخمسين لحرب أكتوب

إستقبلت الكلية الجوية وفد برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لتقديم التهنئة لقواتهم المسلحة بهذه المناسبة ومشاركتهم
الإحتفال بها.

الكلية الجوية

وألقى اللواء طيار أح مدحت كامل زكى مدير الكلية الجوية كلمة رحب خلالها بالحضور مؤكداً أن حرب أكتوبر 1973 جسدت تلاحم الشعب المصرى بكافة طوائفه مع قواته المسلحة لتحرير أرضه المقدسة وتحقيق النصر العظيم , كما أشار إلى حرص الكلية الجوية على غرس روح أكتوبر لدى الطلاب والإقتداء بجيلها العظيم.

حرب أكتوبر

وأعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن فخر وإعتزاز الشعب المصرى بما حققه جيشة العظيم
من بطولات وتضحيات إستعادت للوطن عزته وكبرياءه؛ مؤكداً أن قوة مصر تكمن فى وحدة الشعب وتلاحمه مع قواته المسلحة والوقوف يداً واحدة للعبور بها الى بر الأمان.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيذكر دائماً رجال القوات المسلحة وما يبذلوه من تضحيات لحماية الوطن والحفاظ على أمنة وإستقراره.

وإختتمت الفعاليات بتبادل الدروع وإلتقاط بعض الصور التذكارية.

يأتي ذلك فى إطار تلاحم كافة أطياف المجتمع المصرى مع القوات المسلحة ومشاركتهم الإحتفالات بذكرى مرور خمسين عاماً على نصر أكتوبر العظيم.

الكلية الجوية جامعة الزقازيق محافظ الشرقية القوات المسلحة حرب اكتوبر

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