محافظ الدقهلية: قواتنا المسلحة درع الأمن والأمان لمصر

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973 والذي تحتفل به مصر والقوات المسلحة في السادس من أكتوبر من كل عام ذكرى الفخر والعزة والكرامة ، وقاموا بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء .





واستقبل " المحافظ " اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والقيادات التنفيذية والشعبية ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وقام " محافظ الدقهلية" و " مدير أمن الدقهلية " و " المستشار العسكري للمحافظة " بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء محافظة الدقهليه وقراءة الفاتحة والاستماع إلي السلام الجمهوري والي سلام الشهيد .

وقال " المحافظ " خالص التهاني القلبية لشعب مصر العظيم وللقيادة السياسية ولقواتنا المسلحه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخالدة لأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث والذي مازال يدرس حتي الآن في جميع الكليات العسكريه حول العالم في اسرع واكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ والذي وقف العالم كله منبهرا بهذا النصر العظيم .

وأكد " مختار " علي أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم .

كما أكد علي إن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأستقرارها وأمنها ، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليئ بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصريه والذي أثبت للعالم أن لمصر درعا وسيف لا يمكن هزمه او انكساره فقوته هى وطنيته.



FB_IMG_1696498025464

FB_IMG_1696498017968

FB_IMG_1696498015117

FB_IMG_1696498007870