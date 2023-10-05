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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريب بحرى بـ نطاق الأسطول الشمالى بمشاركة القطع التابعة للعملية "حارس البحر"

الفريق أشرف عطوة
الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية

إلتقى الفريق أشرف عطوه قائد القوات البحرية
بالفريق بحرى "خوسيه نونيز تورينت" قائد العملية البحرية الأوروبية "أطلانطا".

تناول اللقاء الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بالأمن البحرى بالمنطقة , بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما إلتقى قائد القوات البحرية بقائد العملية البحرية "حارس البحر" التابعة للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلنطى على هامش زيارة عدد من سفن العملية لقاعدة الإسكندرية البحرية وذلك بحضور عدد من الملحقين العسكريين.

تضمن اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالحفاظ على الأمن البحرى بالمنطقة ، بالإضافة لإستعراض الأنشطة التى تم تنفيذها أثناء التدريب البحرى العابر فى نطاق الأسطول الشمالى بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية التابعة للعملية "حارس البحر".

يأتى ذلك تأكيداً على الروابط المتميزة بين القوات البحرية المصرية ونظائرها بالدول الصديقة.

كما يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع مختلف الدول لدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.

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قائد القوات البحرية القوات البحرية حلف شمال الاطلنطي القوات المسلحة الفريق أشرف عطوة

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