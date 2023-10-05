حشيش وهيروين .. القبض على تجار مخدرات بكفر الشيخ والدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية فى مديرية أمن كفرالشيخ من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركزى شرطة "الحامول – كفر الشيخ") وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,720 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 750 جراما – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواه").

وفى مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة شربين).. وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات- سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.