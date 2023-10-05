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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالقليوبية

سلع تموينية
سلع تموينية

شنت مديرية التموين في القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية قليوب لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحكتري السلع، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية برئاسه أسامه أحمد مدير إدارة قليوب، ومأموري الضبط القضائي، وأسفرت عن الآتي:" تحرير محضر جنح ضد مصنع لإنتاج الزيوت لعدم تسجيل العلامه التجاريه وحيازه سلع بدون فواتير، تحرير محضر جنح ضد أحد محال السوبر ماركت لإمتناعه عن بيع السجائر، وتحرير محضر جنح ضد محل سلع غذائيه لحيازته سكر حر ناقص الوزن مخالف للوزن المدون على العبوه".


كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد المطاعم لإستخدامه أسطوانات يوتاجاز منزلية، وتحرير محضر جنح ضد احد المطاعم لإستخدامه أسطوانات بوتاجاز منزلية، وتحرير محضر جنح ضد مخبز أفرنجي لعدم الإعلان عن الإسعار، وفيما يلي المضبوطات التي تم ضبطها خلال الحمله الرقابية:( 5 طن دهن نباتي - 2 طن زيوت - 250 كيلو سكر - عدد 3 أسطوانات بوتاجاز منزلية - 40 عبوة سجائر أنواع مختلفة).

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