الداخلية تضبط مخدرات ب4 ملايين جنيه بالإسكندرية ومطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (الإسكندرية- مطروح) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ققى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة شمال سيناء) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (عدد 350 طربة من مخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).

وفى مديرية أمن مطروح تم ضبط (عاطلَين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مطروح) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهما (عدد 21,500 قرص لعقار "تامول").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,200,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.