الداخلية تكشف لغز العثور على جثة سائق بمصنع بأبو النمرس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق بمصنع للبلاستيك -كائن بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.