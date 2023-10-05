قطع المياه عن قرى طوخ في القليوبية بسبب عطل فنى| صور

شهدت قرية العمار التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، عطلا في أحد خطوط المياه، ما أدى إلى قطع المياه.

وقالت شركة مياه الشرب إنه جار إصلاح عطل خط المياه قطر 450 مم بولى اثيلين المغذي لقرية العمار مركز طوخ.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير جميع المعدات والمهمات اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقيه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع.

من ناحية أخرى، شنت مديرية التموين في القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية قليوب لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومحكتري السلع، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد بقيام حملة تموينية برئاسة أسامة أحمد، مدير إدارة قليوب، ومأموري الضبط القضائي، وأسفرت عن تحرير محضر جنح ضد مصنع لإنتاج الزيوت لعدم تسجيل العلامة التجارية وحيازة سلع بدون فواتير، وتحرير محضر جنح ضد أحد محال السوبر ماركت لامتناعه عن بيع السجائر، وتحرير محضر جنح ضد محل سلع غذائية لحيازته سكر حر ناقص الوزن مخالف للوزن المدون على العبوة.

كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد المطاعم لاستخدامه أسطوانات بوتاجاز منزلية، وتحرير محضر جنح ضد أحد المطاعم لاستخدامه أسطوانات بوتاجاز منزلية، وتحرير محضر جنح ضد مخبز أفرنجي لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم خلال الحملة الرقابية ضبط: “5 أطنان دهن نباتي - 2 طن زيوت - 250 كيلو سكر - 3 أسطوانات بوتاجاز منزلية - 40 عبوة سجائر أنواع مختلفة”.

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