في لفتة إنسانية.. تجديد بطاقة الرقم القومي لمواطن بمنزله مراعاةً لظروفه الصحية

استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين مقيم بمحافظة القليوبية بالموافقة على مساعدته فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة به فى منزله نظراً لظروفة الصحية.

وتم إيفاد مأمورية لمنزل المذكور وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد البطاقة وتسليمها له بمحل إقامته، ولاقت تلك المبادرة استحسان وقبول من المواطن وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإلتماسه.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية .





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