صاحب صيدليه ينتقم من شقيقة خطيبته السابقة بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط) بإكتشافها سرقة (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شريك بصيدلية - مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بسابقة خطبتة لشقيقة الـمُبلغة وإعتياده التردد على منزلها ، وبتاريخ الواقعة علم بعدم تواجدها بالمنزل، حيث قام بالتوجه إلى منزلها وفتح الباب بمفتاح مصطنع قام بإعداده سلفاً واستولى على المسروقات.. تم بإرشاد إعادة المسروقات وإتخاذ الإجراءات القانونية.