عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب صيدليه ينتقم من شقيقة خطيبته السابقة بدمياط

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط) بإكتشافها سرقة (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شريك بصيدلية - مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بسابقة خطبتة لشقيقة الـمُبلغة وإعتياده التردد على منزلها ، وبتاريخ الواقعة علم بعدم تواجدها بالمنزل، حيث قام بالتوجه إلى منزلها وفتح الباب بمفتاح مصطنع قام بإعداده سلفاً واستولى على المسروقات.. تم بإرشاد إعادة المسروقات وإتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إعادة المسروقات الامن العام المشغولات الذهبية المسروقات امن دمياط خطيبته السابقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

ترشيحاتنا

مصرع أكثر من 600 جندي.. أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الحرب

بعد السيول | سحب تراكمات مياه الأمطار بـ مرسى مطروح

أصابت العدو بالشلل|200 طائرة مصرية أنهت على أسطورة الجيش الذي لا يقهر

الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها بالماسحات الضوئية لعد توكيلات مرشحي الرئاسة والتأكد من صحتها

بسعر 1600 جنيه..موبايل رخيص من Nokia بكاميرا|ينافس سامسونج 

لكزس تكشف عن نسخة كهربائية هجينة من سيارتها الشهيرة LFA

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

ما علاقة محمد رمضان؟مخرج دوران شوبرا يكشف سرا خفيا عن هيثم أحمد زكي

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ