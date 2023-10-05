كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اخبارية حيث أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب مدينة أرخبيل إيزو في اليابان، محذرة من حدوث تسونامي.

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وبحسب الوكالة اليابانية، وقع الزلزال عند الساعة 11:00، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو اليابانية، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات.



وحثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، إذ إنّ من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00.

وقبل الإعلان عن الزلزال بساعات، قال العالم الهولندي فرانك هوجربيتس على حسابه في منصة إكس، إن نشاط الزلزال يستمر في التزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين، حيث شهدت المنطقة تقلبات كبيرة.

وأضاف العالم الهولندي: "فلتبقوا في حالة تأهب إضافي تحسبا لوقوع زلزال في الفلبين، أو تايوان، أو اليابان".