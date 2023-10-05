فتيات ريحانة بسيناء يشاركن في الاحتفال بانتصارات أكتوبر

شاركت فتيات وحدة ريحانة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، في مسيرة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر المجيدة ، اليوم الخميس ،تحت رعاية السيده الفاضله انتصار السيسي حرم رئيس الجمهوريه، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية.

تطوير قدراتهن:

ورفع الفتيات، لافتات لتوعية الفتيات وتمكينهن في المجتمع ، وتوفير فرص لتطوير قدراتن .. حيث تهدف وحدة ريحانه بشمال سيناء ، إلى تقديم تدريبات متنوعه للفتيات في مختلف المجالات،والتي تشمل القياده والتوعية الصحية وممارسة الرياضة .



كما شارك فريق "كيدز شو" في مسيرة احتفالات اكتوبر المجيدة ، التي نظمتها محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، و ايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين .

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن مشاركة النشء في ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر ، تهدف إلى غرس قيم نصر أكتوبر المجيدة في نفوس النشء، واكتساب شعور الانتصارات..لحثهم على البذل والعطاء والعمل من المصلحة العامة للوطن، والحفاظ على مقدساته وأراضيه.

