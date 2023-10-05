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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتيات ريحانة بسيناء يشاركن في الاحتفال بانتصارات أكتوبر

فتيات ريحانه في احتفالات
فتيات ريحانه في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة بالعريش

شاركت  فتيات وحدة ريحانة التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ،  في مسيرة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر  المجيدة ، اليوم الخميس  ،تحت رعاية السيده الفاضله انتصار السيسي حرم رئيس الجمهوريه، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية.

 

تطوير قدراتهن:

ورفع الفتيات، لافتات لتوعية الفتيات وتمكينهن في المجتمع ، وتوفير فرص لتطوير قدراتن .. حيث تهدف وحدة ريحانه بشمال سيناء ، إلى تقديم تدريبات متنوعه للفتيات في مختلف المجالات،والتي  تشمل القياده والتوعية الصحية وممارسة الرياضة .
 

كما شارك فريق "كيدز شو" في مسيرة احتفالات اكتوبر المجيدة ،  التي نظمتها محافظة شمال سيناء،  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، و ايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين .

 

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن مشاركة النشء في  ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات  أكتوبر ، تهدف  إلى غرس قيم نصر أكتوبر المجيدة في نفوس النشء، واكتساب شعور الانتصارات..لحثهم على البذل والعطاء والعمل من المصلحة العامة للوطن، والحفاظ على مقدساته وأراضيه.
  

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محافظ شمال سيناء يستقبل القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية للتهنئة بذكري انتصارات أكتوبر

سيناء فتيات ريحانة انتصارات أكتوبر

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