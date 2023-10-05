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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تقترب من منصات التتويج ببطولة العالم للمواي تاي في تركيا

صدى البلد

اقترب لاعبو المنتخب المصري للمواي تاي من منصات التتويج في بطولة العالم للبراعم والناشئين والشباب للمواي تاي المقامة في مدينة أنطاليا بدولة تركيا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 اكتوبر الجاري.

حيث تغلبت اللاعبة نورسين وليد علي اللاعبة بولينا منخوفا لاعب منتخب روسيا في دور قبل النهائي 
كما تغلبت تغلبت اللاعبة ملك البادي  علي انفيسا خليفتش لاعبة منتخب روسيا في دور قبل النهائي أيضًا.

كما تأهل زكريا وليد صاحب ذهبية بطولة العالم العام الماضي لدور الأربعة ليتنافس مع اللاعب عبدالله سيجتوف لاعب منتخب روسيا.

وصعد اللاعب فارس قورة لدور الأربعة ليتنافس مع الفائز من مباراة تركيا وأوزبكستان وفازت اللاعبة أريام مجدي على اللاعبة بولينا ليليان إلياس لاعبة منتخب فلسطين في دور الثمانية، كما تغلبت اللاعبة سما إبراهيم على اللاعبة اليكسندر ايكوفا لاعبة منتخب روسيا في دور قبل النهائي.

وتغلبت اللاعبة جومانا وليد على اللاعبة الينا اليزابيث لاعبة منتخب سلوفاكيا في دور  الثمانية كما يتنافس اليوم الخميس اللاعب أنس عصام مع اللاعب التركي مرت جوني في دور الثمانية.

كما ستنافس اليوم أيضًا اللاعبة جنات رفعت مع اللاعبة جورجيا هيرسي لاعبة المنتخب الأسترالي وتواجه اللاعبة رانيا الراملي اللاعبة المجرية ديسكا تووث في دور نصف النهائي.

كما قدمت ذكرى صلاح و حبيبة سلام أداءً مشرفًا خلال منافسات البطولة.

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