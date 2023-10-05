بدء اختبارات فحص سلامة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

كشفت مصادر رسمية مطلعة بمحافظة الاسماعيلية، عن بدء فحص السلامة الإنشائية لمبنى مديرية أمن الاسماعيلية، بعد تعرضه للاحتراق والتفحم الكامل في حادث مفجع، في الساعات الأولي من صباح الاثنين الماضي.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إنه جاري أعمال التجهيز لعمل اختبارات التحمل لفحص السلامة الإنشائية لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية بمشاركة عدد من الشركات الوطنية أبرزها شركة المقاولون العرب.

وعلم «صدي البلد» أنه تم إخلاء المديرية، مساء أمس الأربعاء، استعدادا لأعمال الترميم وإعادة الشيء لأصله بالمبني المنكوب.

وتغطي مبني المديرية بالستائر الخضراء، الثلاثاء.

وتفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والقيادات الأمنية، مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، بعد ساعات قليلة من نشوب الحريق دخل المبنى بالكامل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، بالتعاون مع سيارات إطفاء هيئة قناة السويس، بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده لباقي المنازل المجاورة للحريق، ابزها مديرية الإسكان والمرافق.

ودفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بـ 50 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ومستشفى أبوخليفة المركزي، ومستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، كردونًا أمنيًا حول مكان الحريق، لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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