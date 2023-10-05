صحوة من النوم.. كواليس فوز التونسي منجي باوندي بجائزة نوبل في الكيمياء

تصدر اسم الباحث منجي باوندي، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء، خاصة وأنه من أصل عربي.. فمن هو صاحب نوبل في الكيمياء؟

يذكر أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أعلنت أمس الأربعاء، منح جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء، بما فيهم الباحث منجي باوندي الأمريكي-الفرنسي من أصل تونسي.

وقد أصبح باوندي معروفًا بأبحاثه المهمة والمؤثرة في مجال الكيمياء، حيث يبحث الكثيرين عن صاحب نوبل من أصل عربي.

من هو منجي باوندي؟

منجي جابرييل باوندي، وُلد في 15 مارس 1961 في باريس، وهو كيميائي مشهور من أصل تونسي، يحمل الجنسية الأمريكية أيضًا ويشغل منصب أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهو مؤسسة بحثية رائدة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

يُعتبر باوندي من العلماء الرائدين في مجال النقاط الكمية، واستخدامها في الأبحاث العلمية والتطبيقات المتعددة.

هاجر باوندي مع عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان صغيرًا، حيث قضى سنواته الأولى في فرنسا وتونس.

حصل باحث الكيمياء على درجة البكالوريوس من جامعة هارفارد في عام 1982، ثم حصل على درجة الماجستير في الكيمياء من نفس الجامعة في عام 1983، وأكمل دراساته العليا وحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة شيكاغو في عام 1988.

تركزت جهوده وأبحاثه على تطوير تقنيات إنتاج نقاط كمية عالية الجودة والتحكم في خصائصها، مثل الحجم واللون، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز في عام 1993.

بفضل هذه الإسهامات، تم تعيينه كأستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1995، ثم أصبح أستاذًا في الجامعة في عام 1996.

جائزة نوبل في الكيمياء 2023

منجي باوندي عبر عن دهشته وفخره بفوزه بالجائزة النوبل، وقال إنه لم يكن يعلم بذلك وأنه صُدم بالمكالمة التي استلمها من الأكاديمية السويدية، حيث سيتقاسم الجائزة مع لويس بروس الأمريكي وأليكسي إكيموف الروسي الأمريكي.

تبلغ قيمة الجائزة المالية 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، وسيتم تقديم الجائزة في حفل رسمي يقام في ستوكهولم في 10 ديسمبر، وهو يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في آواخر القرن التاسع عشر.

وتحمل هذه الجائزة المالية أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ جوائز نوبل الممتد لأكثر من قرن.