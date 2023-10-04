ماري كوري.. امرأة حصلت على جائزة نوبل مرتين وماتت بسبب أبحاثها

تعد عملية ترشيح الحائزين على جائزة نوبل طويلة ومعقدة تتطلب تعاونًا بين العديد من المؤسسات.

تبدأ هذه العملية في شهر سبتمبر من كل عام، عندما يُطلب من الأشخاص المؤهلين تقديم ترشيحاتهم.

وتُعتبر جوائز نوبل من أرفع الجوائز العلمية التي تمنح سنويًا للاكتشافات والإسهامات البارزة في مجالات العلوم والأدب والسلام.

ماري كوري

أول امرأة تفوز بجائزة نوبل ومرتين

ماري سكلودوفسكا كوري هي عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد، ولدت في 7 نوفمبر 1867 ورحلت عن عالمنا في 4 يوليو 1934. حققت شهرة واسعة بفضل تفوقها وأبحاثها في مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي. وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل، والوحيدة التي حصلت عليها مرتين في مجالين مختلفين. حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء وفي الكيمياء.

أصبحت ماري سكلودوفسكا كوري أول امرأة تتبوأ رتبة الأستاذية في جامعة باريس. قامت هي وزوجها بيير كوري بالاكتشافات المشهورة لعنصري البولونيوم والراديوم، وفازا بجائزة نوبل في الفيزياء. كما حصلت ماري على جائزة نوبل في الكيمياء بمفردها عام 1911.

ماري كوري

الأمر المثير للاهتمام هو أن ابنتها إيرين جوليو-كوري قامت بتكرار نفس السيناريو وحصولها على جائزة نوبل مع زوجها. تقاسمت إيرين وزوجها فريدريك جوليو-كوري جائزة نوبل لعام 1935، حين عملوا معًا في النشاط الإشعاعي الطبيعي والاصطناعي. كما يُقال أن مشروع القنبلة النووية الفرنسية الذي عملت عليه مع زوجها كان متقدمًا على المشروع الأمريكي قبل الحرب.

ماري كوري

من بين إنجازات ماري سكلودوفسكا كوري أنها وضعت نظرية للنشاط الإشعاعي وقد ابتكرت تقنيات لفصل النظائر المشعة. اكتشفت البولونيوم والراديوم، وقامت بأول دراسات لمعالجة الأورام باستخدام النظائر المشعة تحت إشرافها. أسست أيضًا معهدين باسمها وباسم زوجها بيير كوري في باريس وفارسو.

من المؤلم أنها توفيت في الرابع من يوليو 1934 بسبب مرض فقر الدم اللاتنسجي، الذي أصابها نتيجة تعرضها للإشعاع لعدة أعوام خلال عملها.