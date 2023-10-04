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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نوبل تحتفي بالعالم المصري أحمد زويل يوم إعلان جائزة الكيمياء 2023..ماذا كتبت؟

نوبل تحتفي بالعالم
نوبل تحتفي بالعالم المصري أحمد زويل يوم إعلان جائزة الكيمياء

في يوم الإعلان عن الفائزين بـ جائزة نوبل في الكيمياء 2023، احتفت الصحفة الرسمية لـ جائزة نوبل بالعالم المصري الكبير والراحل، أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 تقديرا لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو.

 

 نوبل 2023

كتبت نوبل في بيان رسمي عبر صفحتها «فيسبوك» احتفاء بالعالم المصري، أحمد زويل: “في أواخر الثمانينات، طور أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل ومؤسس كيمياء الفيمتو طرقا لدراسة التفاعلات الكيميائية بالتفصيل”.

وأضافت نوبل في بيانها بشان العالم المصري الراحل أحمد زويل: “ تعد هذه التفاعلات الكيميائية التي تلتقي فيها الجزيئات المتماسكة بواسطة الذرات وتعيد تنظيمها لتكوين مركبات جديدة واحدة من أهم العمليات الأساسية في الطبيعة”.

أحمد زويل 

وتابعت نوبل في بيانها عن العالم المصري الراحل أحمد زويل: “هذا التحول يحدث بسرعة كبيرة جدا بحيث لا يمكننا رؤيته بسهولة، في غضون فمتو ثانية، والفيمتو ثانية الواحدة تساوي 0.000000000000001 ثانية، أي إلى ثانية كالثانية تساوي 32 مليون سنة”.

وواصلت الصفحة الرسمية لجائزة نوبل: "باستخدام تكنولوجيا الليزر لإنتاج ومضات من الضوء لا يتجاوز طولها بضعة فمتو ثانية، تمكّن زويل من تصوير هذه التفاعلات بالحركة البطيئة، ورؤية ما يحدث بالفعل عندما تنكسر الروابط الكيميائية وتنشأ روابط جديدة.

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