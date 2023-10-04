لا يفوتك.. 10 معلومات هامة عن الفائزين بـ جائزة نوبل في الكيمياء 2023

كشفت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، منذ قليل، عن أبرز المعلومات عن العلماء الفائزيين بـ جائزة نوبل في الكيمياء 2023 والذين قاموا بتطوير النقاط الكمومية - عبارة عن جسيمات نانوية صغيرة جدا يحدد حجمها خصائصها-.

وشملت جائزة نوبل في الكيمياء 2023 فوز كل من مونجي جي باوندي Moungi G. Bawendi و لويس إي بروس Louis E. Brus وأليكسي إيكيموف Alexei I. Ekimov.

مونجي جي باوندي:

1- ولد مونجي جي باوندي Moungi G. Bawendi في باريس عام 1961.

2- حصل مونجي جي باوندي على الدكتوراه عام 1988 من جامعة شيكاجو، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية.

3-عين الفائز مشاركة بجائزة نوبل في الكيمياء كأستاذ في معهد ماساتشوستس التكنولوجي (MIT)، كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.

لويس إي بروس:

1-ولد لويس إي بروس Louis E. Brus عام 1943 في كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية .

2-حصل لويس إي بروس على الدكتوراه عام 1969 من جامعة كولومبيا، نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

3- عمل الفائز مشاركة بجائزة نوبل في الكيمياء 2023 كأستاذ بجامعة كولومبيا، نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

أليكسي إكيموف:

1-ولد أليكسي إيكيموف Alexei I. Ekimov عام 1945 في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق.

2- حصل أليكسي إيكيموف على دكتوراه 1974 من معهد يوفي الفيزيائي التقني، سانت بطرسبرغ، روسيا.

3- عمل الفائز مشاركة بجائزة نوبل في الكيمياء 2023 ككبير العلماء سابقا في شركة Nanocrystals Technology Inc. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد قيمة الجائزة المالية المقسمة على العلماء الثلاثة بالتساوي (11 مليون كرونة سويدية) يعادل ما يقرب من (مليون دولار أمريكي).







