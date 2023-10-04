طوروا تقنية النانو.. فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

أعلن الموقع الرسمي لجوائز نوبل 2023، اليوم الاربعاء فوز كل من مونجي ج. باويندي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية ولويس إي بروس من جامعة كولومبيا، نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية وأليكسي آي إيكيموف من شركة تكنولوجيا النانو كريستالز، نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية بـ جائزة نوبل في الكيمياء 2023.

ويأتي فوز الثلاثة علماء الأمريكية تقديرا لجهودهم في اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية المهمة لتقنية النانو، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها.

تقوم هذه المكونات الأصغر من تكنولوجيا النانو الآن بنشر ضوءها من أجهزة التلفزيون ومصابيح LED، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الورم، من بين أشياء أخرى كثيرة.

ويعلم كل من يدرس الكيمياء أن خصائص العنصر تحكمها عدد الإلكترونات الموجودة فيه، ومع ذلك، عندما تتقلص المادة إلى أبعاد نانوية تنشأ الظواهر الكمومية؛ هذه تحكمها حجم المسألة.

ونجح الحائزون على جائزة نوبل في الكيمياء 2023 في إنتاج جسيمات صغيرة جدا لدرجة أن خصائصها تحددها الظواهر الكمومية، والجسيمات، التي تسمى النقاط الكمومية، لها الآن أهمية كبيرة في تكنولوجيا النانو.

جائزة نوبل في الكيمياء

وقال يوهان أكفيست، رئيس لجنة نوبل للكيمياء: "تتمتع النقاط الكمومية بالعديد من الخصائص الرائعة وغير العادية، والأهم من ذلك أن لها ألوانا مختلفة اعتمادا على حجمها".

وعرف الفيزيائيون منذ فترة طويلة أنه من الناحية النظرية، يمكن أن تنشأ تأثيرات كمومية تعتمد على الحجم في الجسيمات النانوية،ولكن في ذلك الوقت كان من المستحيل تقريبا النحت بأبعاد نانوية، لذلك، يعتقد عدد قليل من الناس أن هذه المعرفة يمكن تطبيقها عمليا.

ومع ذلك، في أوائل الثمانينات، نجح أليكسي إكيموف في إنشاء تأثيرات كمومية تعتمد على الحجم في الزجاج الملون كما جاء اللون من الجسيمات النانوية من كلوريد النحاس، وأثبت إكيموف أن حجم الجسيمات يؤثر على لون الزجاج من خلال التأثيرات الكمية.

وبعد سنوات قليلة، أصبح لويس بروس أول عالم في العالم يثبت التأثيرات الكمومية المعتمدة على الحجم في الجسيمات التي تطفو بحرية في السائل.

وفي عام 1993، أحدث مونجي باوندي ثورة في الإنتاج الكيميائي للنقاط الكمومية، مما أدى إلى إنتاج جسيمات مثالية تقريبا، وكانت هذه الجودة العالية ضرورية لاستخدامها في التطبيقات.

وتضيء النقاط الكمومية الآن شاشات الكمبيوتر وشاشات التلفزيون المعتمدة على تقنية QLED، كما أنها تضيف فارقا بسيطا إلى ضوء بعض مصابيح LED، ويستخدمها علماء الكيمياء الحيوية والأطباء لرسم خريطة للأنسجة البيولوجية.

وبالتالي تحقق النقاط الكمومية أكبر فائدة للبشرية، كما يعتقد الباحثون أنه في المستقبل يمكنهم المساهمة في الإلكترونيات المرنة، وأجهزة الاستشعار الصغيرة، والخلايا الشمسية الأرق، والاتصالات الكمومية المشفرة - لذلك بدأنا للتو في استكشاف إمكانات هذه الجسيمات الصغيرة.

ويعتبر اليوم الأربعاء ثالث يوم من أيام جوائز نوبل 2023 والتي تستمر على مدار أسبوع حتى التاسع من أكتوبر الجاري.

وتعد جائزة نوبل 2023 ذات أعلى قيمة مالية بالعملة السويدية في تاريخ جوائز نوبل التي تأسست قبل أكثر من 100 عام، والتي يتم تقاسمها في حال فوز أكثر من شخص.

ويلي الإعلان عن جائزة نوبل في الكيمياء إعلان جوائز نوبل في الأدب والسلام والاقتصاد أخيرًا خلال أيام الأسبوع المتتالية من أوائل أكتوبر الجاري.