حلم أم حقيقة.. ردود أفعال مدهشة من الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

جائزة نوبل في الفيزياء 2023 كان لها ردود أفعال مختلفة ومدهشة على الثلاثة الفائزين بها هذا العام، وهم: النمساوي المجري فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه والفرنسي بيار أجوستيني إثر مشاركتهم في مجال توليد النبضات الضوئية الأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة.

بيار أجوستيني Pierre Agostini

“هل صحيح مع آراه على جوجل يا والدي”.. كان هذا تعليق ابنة الفرنسي بيار أجوستيني من جامعة ولاية أوهايد مندهشة من خبر فوز والدها بجائزة نوبل في الفيزياء 2023 مشاركة مع عالمين، وذلك أثناء محادثته الهاتفية مع آدم سميث من الموقع الإلكتروني لمؤسسة نوبل، مؤكدا أنه من دواعي سروره أن يكون أول من أنتج قطارا من نبضات ضوء الأتوثانية في عام 2001.

فيرينس كراوس Ferenc Krausz

وكان النمساوي المجري فيرينس كراوس يستعد للقيام بجولات معملية في معهده عندما وصلته مكالمة من ستوكهولم في منزله بأنه ضمن الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023م، لافتا: "لم أكن متأكدا هل أنا أحلم أم أن هذه حقيقة"، مضيفا في حديثه لآدم سميث في هذه المكالمة المسجلة بعد الإعلان عن جائزة الفيزياء مباشرة: "من المثير دائما استكشاف شيء لم يتمكن أحد من استكشافه من قبل".

وتذكرالنمساوي المجري فيرينس كراوس الصباح المميز في فيينا عام 2001 عندما رأى لأول مرة أنهم قادرون على الكشف عن حركات الإلكترون باستخدام تقنية نبض الأتو ثانية، مؤكدا: "كان هذا مجرد لحظة لا تصدق ولن أنساها أبدا!.

آن لولييه Anne L’Huillier

أما آن لولييه فكانت مشغولة في محاضرة لطلابها أثناء اتصال آدم سميث من الموقع الإلكتروني لمؤسسة نوبل بها موضحة له أنها مشغولة حاليا لكنه رد عليها بعدم إبقاءئها على الهاتف لأكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق حيث قدم لها التهاني وسألها عن ردة فعل طلابها لتؤكد أنهم سعداء، منبهة على أهمية الحصول على الجائزة وكيف أن بحثها في إيحاءات الضوء، الذي كشفت عنه في الثمانينيات، لا يزال يسعدها حتى الآن، مختتما: "بعد مرور 30 عاما ما زلنا نتعلم أشياء جديدة".



