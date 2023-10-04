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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اليوم .. الإعلان عن الفائز بـ جائزة نوبل في الكيمياء 2023

الإعلان عن اسم الفائز
الإعلان عن اسم الفائز أو الفائزين بـ جائزة نوبل في الكيمياء

تعلن الهيئة المانحة لـ جوائز نوبل 2023، اليوم الأربعاء، عن اسم الفائز أو الفائزة أو الفائزين بـ جائزة نوبل في الكيماء 2023.

ويعد اليوم الأربعاء ثالث يوم من أيام جوائز نوبل 2023 والمستمرة على مدار أسبوع حتى التاسع من أكتوبر الجاري.

يُذكر أنه قد رفعت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم هذا العام قيمة جائزة نوبل 2023 إلى 11 مليون كرونة سويدية “ما يقرب من مليون دولار أمريكي”.

جائزة نوبل في الكيمياء 

جائزة نوبل 2023 ذات أعلى قيمة مالية بالعملة السويدية في تاريخ جوائز نوبل التي تأسست قبل أكثر من 100 عام، والتي يتم تقاسمها في حال فوز أكثر من شخص.

 ويتم الإعلان عن جائزة الكيمياء  ثم يتبعها إعلان جوائز نوبل في الأدب والسلام والاقتصاد أخيرًا خلال  أيام الأسبوع المتتالية من أوائل أكتوبر الجاري.

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