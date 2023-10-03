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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

5 معلومات عن آن لولييه
5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

أعلنت الهيئة المانحة لـ جوائز نوبل 2023 عن فوز الفرنسية آن لولييه بجائزة نوبل في الفيزياء 2023 نتيجة مشاركتها مع الفرنسي بيار أجوستيني والمجري فيرينس كراوس في “الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية من الأتوثانية لدراسة ديناميات الإلكترون في المادة”.  

آن لولييه Anne L’Huillier

ونقدم لكم في هذه التقرير أبرز 5 معلومات عن الفرنسية  آن لولييه Anne L’Huillier الفائزة بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023: 

1- ولدت آن لولييه Anne L’Huillier في باريس عام 1958. 

2- تعد  آن لولييه Anne L’Huillier  أستاذة في الفيزياء الذرية في جامعة لوند.

3- بعد تلقيها التعليم الجامعي، حصلت آن لولييه Anne L’Huillier على درجة الماجستير في العلوم في الفيزياء النظرية والرياضيات.

4- ثم حصلت آن لولييه Anne L’Huillierعلى درجة الدكتوراه إلى الفيزياء التجريبية في مركز الأبحاث النووية الفرنسي “التابع لهيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية”، وذلك في “مركز ساكلاي للأبحاث النووية”، حيث كانت أطروحتها حول “التأين المتعدد في مجالات الليزر عالية الكثافة”.

5- تعتبر  آن لولييه Anne L’Huillier عضوة في كل من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، والأكاديمية الوطنية للعلوم، والأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الهندسية، والجمعية الفيزيائية الأمريكية، والأكاديمية النمساوية للعلوم. 

فوز عالمين فرنسيين وآخر مجري بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023.. تفاصيل

من يستطيع الترشح للحصول على جائزة نوبل ؟

جائزة نوبل في الفيزياء 

يذكر أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم رفعت جائزة نوبل هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). 

وتعتبر الفيزياء هي ثاني جائزة نوبل تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز العالمة المجرية كاتالين كاريكو وزميلها الأمريكي درو وايزمان بجائزة الطب لاكتشافهما جزيء mRNA الذي مهد الطريق للقاحات كوفيد-19.

وتم إنشاء جوائز الإنجازات في العلوم والأدب والسلام بناءً على وصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال ألفريد نوبل، منذ عام 1901 مع فترات انقطاع قليلة، لتصبح أعلى تكريم للعلماء في كل مكان.

في حين أن جائزة السلام المثيرة للجدل في بعض الأحيان يمكن أن تخطف الأضواء، فإن جائزة الفيزياء غالبا ما احتلت مركز الصدارة مع الفائزين مثل ألبرت أينشتاين وجوائز العلوم التي غيرت بشكل جذري الطريقة التي نرى بها العالم.

وفي العام الماضي، فاز آلان أسبكت وجون كلاوزر وأنطون زيلينجر بالجائزة عن عملهم في التشابك الكمي، حيث يرتبط جسيمان بغض النظر عن المسافة بينهما، وهو الأمر الذي أثار قلق أينشتاين نفسه. 

وسيتم الإعلان عن جائزة الفيزياء في أيام الأسبوع المتتالية في أوائل أكتوبر، كما سيتبعه إعلان جوائز الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد، وستكون الأخيرة إضافة لاحقة إلى المجموعة الأصلية.

 

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