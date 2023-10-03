فوز عالمين فرنسيين وآخر مجري بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023.. تفاصيل

أعلن الموقع الرسمي لجوائز نوبل فوز كل من الفرنسيين بيار أجوستيني وآن لويلييه والمجري فيرينس كراوس بـ جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023.

ويأتي فوزهم بجازة نوبل في الفيزياء لعام 2023م لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة.

جائزة نوبل في الفيزياء 2023

وتُعتبر جوائز نوبل من أرفع الجوائز العلمية التي تمنح سنويًا للاكتشافات والإسهامات البارزة في مجالات العلوم والأدب والسلام.

وتعد جائزة نوبل في الفيزياء من أكثر الجوائز المرموقة والمرغوبة في المجال العلمي والتي تمنح للعلماء الذين قدموا إسهامات متميزة وثورية في مجال الفيزياء.

وتعد جائزة نوبل في الفيزياء واحدة من الجوائز الأربع التي أُنشئت بوصية العالم السويدي الشهير ألفريد نوبل.