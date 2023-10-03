4 معلومات عن بيار أجوستيني الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

Pierre Agostini

كشف الموقع الرسمي لجوائز نوبل 2023 فوز الفرنسي بيار أجوستيني Pierre Agostini بجائزة نوبل في الفيزياء 2023 بالمشاركة مع الفرنسية آن لولييه والمجري النمساوي فيرينس كراوس تقديرا لجهودهم بشأن “الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية من الأتوثانية لدراسة ديناميات الإلكترون في المادة”.

بيار أجوستيني Pierre Agostini

ونقدم لكم في هذه التقرير أبرز 4 معلومات عن الفرنسي بيار أجوستيني Pierre Agostini الفائز مشاركة في جائزة نوبل في الفيزياء 2023:

1- درس بيار أجوستيني Pierre Agostini في مدرسة “بريتانيوم لا فليش” الفرنسية.

2- التحق الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء 2023 بجامعة إيكس مرسيليا حيث حصل على الدكتوراه في عام 1968.

2-شغل بيار أجوستيني Pierre Agostini مناصب بحثية زائرة في جامعة جنوب كاليفورنيا، ومؤسسة أبحاث المواد الأساسية في أمستردام، وكذلك مختبر بروكهافن الوطني مع ثلاثة آخريين.

4- يعمل بيار أجوستيني Pierre Agostini منذ عام 2005 كـ أستاذا للفيزياء في جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية.

جائزة نوبل في الفيزياء

وفي أيام الأسبوع المتتالية من أوائل أكتوبر الجاري، يتم الإعلان عن جائزة الفيزياء ثم يتبعها إعلان جوائز نوبل في الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.

وتعتبر الفيزياء ثاني جائزة نوبل تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز العالمة المجرية كاتالين كاريكو وزميلها الأمريكي درو وايزمان بجائزة الطب لاكتشافهما جزيء mRNA الذي مهد الطريق للقاحات فيروس كورنا (كوفيد-19).