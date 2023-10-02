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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تطوير لقاحات كورونا.. تفاصيل جائزة نوبل في الطب 2023

كاتالين كاريكو ودرو
كاتالين كاريكو ودرو فايزمان

فاز اليوم الاثنين، العالمان الأمريكيان كاتالين كاريكو ودرو فايزمان بجائزة نوبل في الطب لعام 2023.

وحسب ما ذكرته جمعية نوبل في ستوكهولم، ففاز عالمة الكيمياء الحيوية المجري الأمريكي كاتالين كاريكو والطبيب الأمريكي درو وايزمان بجائزة نوبل لعام 2023 في علم وظائف الأعضاء أو الطب التي مكنت من تطوير لقاحات فعالة ضد كوفيد-19.

وأوضحت الجمعية أن العالمين أجريا تعديلات على جزيئات النيوكليوسيد في أشكال الحياة، ما مكّنهما من “تطوير لقاحات mRNA الفعالية ضد فيروس كورونا.

وأثنت اللجنة على "النتائج الرائدة" التي توصل إليها العالمين والتي “غيرت بشكل جذري الفهم الخاص بكيفية تفاعل mRNA مع جهاز المناعة لدى الأشخاص، وفقًا لشبكة ”سي إن إن" الأمريكية.

ولفتت إلى أن الفائزين ساهما في المعدل غير المسبوق لتطوير اللقاحات خلال أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث".

وتُمنح الجائزة في علم وظائف الأعضاء أو الطب لاكتشاف مهم في علم الأحياء أو الطب، وذلك للاكتشافات التي أفادت البشرية بشكل كبير وغيرت مسار العلم.

وبين عامي 1901 و2022، حصل 225 من الحائزين على جائزة نوبل على 113 جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب. 

في السابق، حصل سفانتي بابو على جائزة علم وظائف الأعضاء في عام 2022 "لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضين والتطور البشري"

العالمان الأمريكيان جائزة نوبل الطب لقاحات فعالة ضد كوفيد-19 كاتالين كاريكو

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