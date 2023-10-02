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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أغضبت عائلته ورفضوا تنفيذها 5 سنوات.. نص وصية ألفريد نوبل المثيرة للجدل

ألفريد نوبل
ألفريد نوبل

في 27 نوفمبر 1895، وقع ألفريد نوبل وصيته الثالثة والأخيرة في النادي السويدي النرويجي في باريس. عندما تم فتحها وقراءتها بعد وفاته، أثارت الوصية الكثير من الجدل سواء في السويد أو على المستوى الدولي، حيث ترك نوبل الكثير من ثروته لإنشاء الجائزة. 

عارضت عائلته إنشاء جائزة نوبل، ورفض الحائزون على الجوائز الذين ذكرهم أن يفعلوا ما طلبه في وصيته. ومرت خمس سنوات قبل أن يتم منح أول جائزة نوبل في عام 1901.

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كيف يتم اختيار الحائزين على جوائز نوبل كل عام ؟

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سيدة الحمض النووي المنسية.. قصة أول طبيبة متوفاة قد تكرمها نوبل

وصية ألفريد نوبل

نشر الموقع الرسمي لجائزة نوبل، جزء منها ويفرض ألفريد نوبل أن يتم استخدام كامل ممتلكاته المتبقية لمنح جوائز لأولئك الذين قدموا، خلال العام السابق، أكبر فائدة للبشرية.

وكتب في وصيته: 

"جميع أصولي المتبقية التي يمكن تحقيقها سيتم توزيعها على النحو التالي: رأس المال، الذي يتم تحويله إلى أوراق مالية من قبل المنفذين، سيشكل صندوقًا، يتم توزيع الفائدة عليه سنويًا كجوائز لأولئك الذين، خلال العام السابق، وقد منحت أعظم فائدة للبشرية.

 وتقسم الفائدة إلى خمسة أجزاء متساوية وتوزع على النحو التالي: جزء واحد للشخص الذي قام بأهم اكتشاف أو اختراع في مجال الفيزياء؛ جزء واحد للشخص الذي قام بأهم اكتشاف أو تحسين كيميائي؛ جزء واحد للشخص الذي قام بالاكتشاف الأكثر أهمية في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب؛ جزء واحد للشخص الذي، في مجال الأدب، أنتج العمل الأكثر تميزا في الاتجاه المثالي؛ وجزء واحد للشخص الذي بذل قصارى جهده لتعزيز الحب بين الأمم، وإلغاء أو تقليل الجيوش، وإنشاء مؤتمرات السلام.

وتمنح جوائز الفيزياء والكيمياء من قبل الأكاديمية السويدية للعلوم. وذلك للإنجازات الفسيولوجية أو الطبية التي قام بها معهد كارولينسكا في ستوكهولم؛ وتلك الخاصة بالأدب من الأكاديمية في ستوكهولم؛ وذلك لأبطال السلام من خلال لجنة مكونة من خمسة أشخاص يتم اختيارهم من قبل البرلمان النرويجي.

 إن رغبتي الصريحة هي أنه عند منح الجوائز، لا يتم الأخذ في الاعتبار الجنسية، بل أن تمنح الجائزة للشخص الأكثر استحقاقًا، سواء كان إسكندنافيًا أم لا. إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة، وإنشاء وتعزيز مؤتمرات السلام".

ألفريد نوبل نوبل وصية نوبل

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