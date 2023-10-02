كيف يتم اختيار الحائزين على جوائز نوبل كل عام ؟

تُعتبر جوائز نوبل من أبرز الجوائز العالمية التي تمنح سنويًا في مجالات متعددة مثل الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام والعلوم الاقتصادية. ولكن كيف يتم اختيار الحائزين على هذه الجوائز المرموقة؟

تأسست جوائز نوبل وفقًا لوصية ألفريد نوبل، العالم والمخترع السويدي، الذي ترك ثروته لتأسيس هذه الجوائز بهدف تكريم الإنجازات البارزة في مجالات مختلفة. وقد حدد نوبل في وصيته المؤسسات المسؤولة عن تنظيم وتقديم الجوائز.

جائزة نوبل في الطب والكيمياء والفيزياء

بحسب الموقع الرسمي لنوبل، لجائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب، يتولى الأمر الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم. تقوم الأكاديمية بدعوة الخبراء المرموقين في هذه المجالات لتقديم ترشيحات للفائزين المحتملين. ثم يقوم مجلس الأكاديمية بتقييم هذه الترشيحات واختيار الفائزين النهائيين.

جائزة نوبل في الأدب

أما جائزة نوبل في الأدب، فيتم اختيار الفائز من قبل الأكاديمية السويدية، التي تضم 18 عضوًا يعينهم مؤتمر الأكاديميات السويدية. يتم تقديم ترشيحات من قبل الأعضاء المؤهلين والمدعوين للمشاركة في عملية الترشيح.

جائزة نوبل للسلام

بالنسبة لجائزة نوبل للسلام، يتم اختيار الفائز من قبل لجنة نوبل النرويجية، والتي تتألف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل البرلمان النرويجي (ستورتينج). يتم تقديم ترشيحات من قبل الفرق والأفراد المؤهلين، مثل السياسيين والأكاديميين والشخصيات البارزة في المجتمع.

جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية

أما جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، فتمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بناءً على وصية ألفريد نوبل.

يتم دعوة خبراء في مجال الاقتصاد من جميع أنحاء العالم لتقديم ترشيحاتهم للفائزين المحتملين، ومن ثم يتم تقييم الترشيحات واختيار الفائزين من قبل مجلس الأكاديمية.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1968، تم إنشاء جائزة سفيرجيس ريكسبانك في العلوم الاقتصادية لتكريم ذكرى ألفريد نوبل. تم تكليف الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بمهمة اختيار الفائزين في هذا المجال ابتداءً من عام 1969.