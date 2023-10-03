الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء.. اليوم

سيتم الإعلان، اليوم، عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء، والذي يعد ثاني أيام جوائز نوبل المستمر على مدار أسبوع حتى التاسع من أكتوبر الجاري.

تم الإعلان أمس، عن أولى الجوائز وهي جائزة نوبل في الطب.

وتُعتبر جوائز نوبل من أرفع الجوائز العلمية التي تمنح سنويًا للاكتشافات والإسهامات البارزة في مجالات العلوم والأدب والسلام.

وفي هذا العام، تتوالى الأحداث والتشويق حول العالم لمعرفة هوية الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء.

جائزة نوبل في الفيزياء

تُعتبر جائزة نوبل في الفيزياء واحدة من الجوائز الأربع التي أُنشئت بوصية العالم السويدي الشهير ألفريد نوبل.

يتم منح الجائزة للعلماء الذين قدموا إسهامات متميزة وثورية في مجال الفيزياء، وتعد جائزة نوبل في الفيزياء من أكثر الجوائز المرموقة والمرغوبة في المجال العلمي.

فالفوز بجائزة نوبل يمثل تقديرًا كبيرًا للعمل العلمي المبتكر، وستتم مشاركة اكتشافات وأبحاث الفائز، بعد الإعلان عن اسمه اليوم.