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منوعات

Ferenc Krausz

10 معلومات عن فيرينس كراوس الفائز بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023

10 معلومات عن فيرينس
10 معلومات عن فيرينس كراوس الفائز بـ جائزة نوبل في الفيزياء

تقديرا لبحوثهم في مجال توليد النبضات الضوئية الأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة، أعلنت أكاديمية نوبل السويدية، اليوم الثلاثاء، فوز كل من النمساوي المجري فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه والفرنسي بيار أجوستيني بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023. 

فيرينس كراوس Ferenc Krausz

نقدم لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن النمساوي المجري فيرينس كراوس Ferenc Krausz الفائز مشاركة مع اثنين بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2023، اليوم الثلاثاء. 

1- ولد فيرينس كراوس Ferenc Krausz  في مور بالمجر يوم 17 مايو 1962.

2-درس فيرينس كراوس Ferenc Krausz  الفيزياء النظرية في جامعة “إيوتفوس لوراند” ثم الهندسة الكهربائية في جامعة “بودابست التقنية” بـ المجر.

3-أصبح الفائز مشاركة مع اثنين بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2023  أستاذا في معهد جامعة فيينا التقنية بالنمسا.

4-عين فيرينس كراوس Ferenc Krausz مديرا لمعهد ماكس بلانك للبصريات الكمومية في جارشينج.

5- في عام 2004 أصبح  فيرينس كراوس Ferenc Krausz رئيسا لقسم الفيزياء التجريبية في جامعة لودفيج ماكسيميليانز بـ ميونيخ.

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6- شارك فيرينس كراوس Ferenc Krausz في تأسيس كما كان أحد مديري مركز ميونيخ للضوئيات المتقدمة (MAP)  عام 2006. 

7- يعد فيرينس كراوس Ferenc Krausz وفريقه البحثي أول من قام بإنشاء وقياس نبضة ضوئية تدوم أقل من فمتوثانية واحدة.

8- وبمثابة بداية فيزياء الأتوثانية، استخدم الباحثون نبضات الأتوثانية الضوئية لجعل الحركة الذرية الداخلية للإلكترونات قابلة للملاحظة في الوقت الفعلي. 

9- يذكر أنه في عام 2001، تمكن فيرينك كراوس بمشاركة فريقه لأول مرة من توليد وقياس نبضات ضوء الأتوثانية عن طريق نبضات ليزر مكثفة تتكون من دورة أو دورتين موجيتين. 

10- وضع الأساس لهذا في تسعينيات القرن العشرين على يد فيرينك كراوس وفريقه بعدد كبير من الابتكارات من أجل مواصلة تطوير تقنية ليزر الفيمتو ثانية نحو نبضات الضوء التي تحمل الجزء الأكبر من طاقتها. 

 

 

 

 

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